Международные речные перевозки Фуюань - Хабаровск приостановили из-за ветра и волн

Скорость ветра в Хабаровске составляет 11 м/с

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Речные перевозки из ближайшего к Хабаровску китайского города Фуюань в столицу Хабаровского края и в обратном направлении приостановлены из-за сильного ветра и волнения на Амуре. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта Хабаровского края.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в обоих направлениях временно приостановлены пассажирские перевозки по маршруту Фуюань - Хабаровск", - говорится в сообщении.

Утренний рейс в пятницу был отменен из-за сильного ветра и волнения на реке. Теплоход Лунке-202 вместимостью 239 человек остался в порту Фуюаня. Власти Китая также сообщили о временной приостановке пассажирских перевозок на линии.

"В настоящее время из-за усиления ветра до уровня, превышающего 6 баллов, в целях обеспечения личной безопасности российских и китайских туристов, в соответствии с требованиями надзорных органов КНР, уведомляем о временной приостановке деятельности по осуществлению международных перевозок на линии "Фуюань -Хабаровск", - процитировали в министерстве официальное письмо управления коммерции пункта пропуска народного правительства Фуюаня.

Скорость ветра в Хабаровске составляет около 11 м/с.