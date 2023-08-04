В Москве проектируют, строят и реконструируют почти 20 очистных сооружений

В частности, в 2023 году в Южном административном округе планируют ввести в эксплуатацию пруд-отстойник "Городня-1"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции, строительству и проектированию 18 очистных сооружений ведутся в Москве. Три проекта реконструкции и строительства завершат в этом году, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В рамках адресной инвестиционной программы Москвы столичным департаментом строительства реализуются работы по 18 очистным сооружениям. По пяти из них предусмотрена реконструкция. В июне текущего года введено в эксплуатацию водоочистное сооружение пруд-отстойник "Бирюлевский ручей", также в текущем году в Южном административном округе планируется ввод в эксплуатацию водоочистного сооружения пруд-отстойник "Городня-1". Оставшиеся три будут реконструированы в 2024-2025 годах", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в ближайшие 2,5 года будут реконструированы Угрешские очистные сооружения поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, расположенные в ЮВАО. Кроме того, в 2024-2025 годах будет выполнена реконструкция пруда-отстойника "Орехово-Борисово" в Южном административном округе и Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод на западе Москвы.

"Помимо реконструкции, мы ведем и строительство. В этом году планируем ввести в эксплуатацию сооружения обеззараживания очищенных сточных вод на Люберецких очистных. На 2024-2025 годы запланировали завершить строительство очистных сооружений №3 для района Щербинка, очистных на Нахимовском проспекте для районов Новые Черемушки и Зюзино, а также очистное сооружение №1 у деревни Ликова в Новой Москве", - отметил руководитель депстроя.

Планы новых очистных сооружений

"Ведется проектирование ряда объектов. Планируем реконструкцию Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод и очистных сооружений дождевой канализации в Некрасовке, уже работаем над этими проектами. Также проектируем Войковские кустовые очистные сооружения на северо-западе города. В планах - строительство очистного сооружения №19 на Новосходненском шоссе, работу по проектированию уже ведем", - добавил Загрутдинов.

По его словам, также в столице начато проектирование новых очистных сооружений №1 для застройки в районе Щербинка и головного очистного сооружения в микрорайоне Курьяново на улице Шоссейная.

"Еще в перспективе - новое очистное сооружение дождевой канализации для застройки в Богородском районе, очистное сооружение в Солнцеве и строительство очистных сооружений "Филька" с подводящими и отводящими коллекторами", - заключил глава департамента строительства.

Ответственным органом исполнительной власти Москвы за реализацию госпрограммы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" и выполнение мероприятий по реализации комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока является департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Столичный департамент строительства в рамках этой подпрограммы реализует мероприятия по мере их включения - проектирование, строительство и реконструкция очистных сооружений и коллекторов дождевой канализации.