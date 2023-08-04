Фестиваль клубов в центрах "Московского долголетия" собрал более 25 тыс. участников

В рамках фестиваля провели около 4 тыс. мероприятий

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 25 тыс. человек приняли участие в фестивале клубов по увлечениям, который прошел с 24 по 30 июля в 86 центрах "Московского долголетия". Его гостей ждало около 4 тыс. мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фестиваль был приурочен к четырехлетию со дня открытия сети центров "Московского долголетия". Посетить мероприятие могли не только жители старшего возраста, но и все желающие.

"За четыре года проделана действительно большая работа: открыто более 80 центров, создано порядка 5 тыс. клубов, организована Московская ассоциация клубов долголетия, реализованы важные городские инициативы - "Маршрут к долголетию", "Школа гаджет", "Серебряное наставничество" и многие другие. В рамках фестиваля центры посетили 25 тыс. человек" - приводятся в сообщении слова руководитель сети центров "Московского долголетия" Елены Громовой.

Каждый день фестиваля был посвящен отдельным направлениям, среди которых здоровый образ жизни, спорт, интеллектуальные занятия, кулинария, творчество. Лидеры и активисты клубов подготовили для гостей мастер-классы, тематические лекции, интерактивы и квесты.

"Во время фестиваля в центрах "Московского долголетия" прошло около 4 тыс. мероприятий. Посетители знакомились с деятельностью самоорганизованных клубов, обменивались опытом, получали новые знания и навыки. Гости нашли занятие по душе и обрели новых друзей", - говорится в сообщении.