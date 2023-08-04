Правда ли, что России грозит эпидемия коклюша?

Коклюш — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis (она же палочка коклюша или коклюшная палочка). Коклюш передается воздушно-капельным путем и очень заразен. А потому в России, как и во всем мире, не редкость. Роспотребнадзор отмечает периодические подъемы и спады заболеваемости им. И в 2022 году произошло очередное повышение. Так, если за весь 2021 год выявили 1,1 тыс. случаев, то в 2022 году их было уже 3,1 тыс., а за январь — май 2023 года — 4,3 тыс. Крупные вспышки происходили также в 2019 году — 14,4 тыс., в 2018 году — 10,4 тыс., и в 2016 — 8,2 тыс. В настоящее время чаще всего болеют коклюшем дети до 18 лет — за последние 10 лет их доля среди заболевших за год ни разу не была ниже 91,4%.

Ранние симптомы коклюша похожи на обычную простуду: повышение температуры, общее недомогание, насморк и кашель. Но при коклюше это в итоге повторяющиеся приступы сильного спазматического кашля, возможно, с рвотой после. При этом у младенцев болезнь может также проявляться остановкой дыхания (апноэ) или синюшностью до кашля.

Кроме того, коклюш нередко приводит к осложнениям. Например, одно из самых частых — бактериальная пневмония. Также это может быть бронхит, плеврит, удушье, синусит, отит, обезвоживание, кровотечение из носа, судороги и т.п.

Единственный способ профилактики и защиты от коклюша — вакцинация. Так, у привитых или переболевших он часто протекает бессимптомно. В России прививки делают в соответствии с национальным календарем. Чем больше людей в обществе привито, тем сильнее популяционный (еще говорят — коллективный) иммунитет. То есть там, где вакцинировано большинство людей, меньше шансов заболеть даже у тех, кто прививки не делал (например, по медицинским показаниям).

"На сегодняшний день мы не можем ни при каких обстоятельствах говорить о вспышке заболеваемости коклюшем, тем более обсуждать появление эпидемии, — заявил заведующий инфекционным отделением №2 Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Георгий Сапронов. — Потому что в России существует достаточно большая прослойка провакцинированных людей. В течение последних лет, конечно, периодически происходит небольшой волнообразный подъем заболеваемости коклюшем, часто среди непривитых детей и взрослых, с последующим снижением. Но в целом мы наблюдаем сейчас стандартную ситуацию роста заболевших, связанную прежде всего с антипрививочным движением". Родители, отказывающиеся вакцинировать детей, подвергают тем самым риску тяжелого течения заболевания не только их, но также других детей и взрослых, которые по обоснованным причинам этого не делали, подчеркнул эксперт.

Как отметил главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков, "коклюш был всегда, но он почти ушел, когда детей вакцинировали отечественной цельноклеточной (то есть содержит убитую цельную палочку коклюша — прим. ТАСС) вакциной АКДС (одновременно от коклюша, дифтерии и столбняка — прим. ТАСС). Она переносилась с температурными реакциями и единичными осложнениями, но после нее практически не заболевали коклюшем. Однако наука не стоит на месте, были созданы ацеллюлярные (бесклеточные, содержат один или несколько коклюшных антигенов и не содержат целой коклюшной палочки — прим. ТАСС) вакцины, которые легко переносятся. Но так как был убран клеточный компонент, то иммунитет стал вырабатываться не на все факторы агрессии коклюша. Такие вакцины меньше защищают от прикрепления бактерии к нашим слизистым оболочкам. Иммунитет к болезни стал менее длительным, поэтому мы видим сейчас рост заболеваемости, но с меньшим количеством тяжелого течения. Рост заболеваемости в России сейчас действительно есть, в том числе по причине того, что сменился сам состав вакцины, и за счет того, что иммунитет снижается у населения с течением времени и его необходимо поддерживать. Но массовой эпидемии коклюша не будет. Он достаточно неустойчив во внешней среде и передается только от человека к человеку, и то на близком расстоянии. Кроме того, коклюш все-таки инфекция коллективов, а в коллективах у нас сейчас в большинстве своем привитые дети".

Но и взрослым необходимо также прививаться или ревакцинироваться от коклюша, кори и других инфекций, отмечают эксперты.