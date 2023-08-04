Правда ли, что хлопковые сумки экологичнее пластиковых пакетов?

Изготовление одной сумки из хлопка намного сильнее вредит окружающей среде, чем производство одного пластикового пакета. Чтобы сумка стала экологичнее пакета, ею нужно часто пользоваться. Как часто, не вполне ясно, так как оценки отличаются на два или даже три порядка: от десятков до тысяч, а в некоторых случаях — десятков тысяч раз, что на практике невозможно из-за износа ткани.

Производство пластиковых пакетов устроено следующим образом. Сырьем служат природный газ или нефть. После добычи и очистки из них изготовляют гранулы полимера. Полимер, нагревая, раскатывают в пленку, которую затем нарезают и делают из нее пакеты. На каждом этапе — и при транспортировке — расходуется энергия.

Процесс кажется сложным, затратным и грязным, но не в сравнении с производством сумок из хлопковой ткани. Сначала хлопок надо вырастить, потом собрать, отделить от стеблей и листьев, распушить, очистить, превратить в пряжу. Для этого пригодна лишь малая часть сырья. Из пряжи делают ткань, которую стирают и отбеливают с химикатами, а затем красят, из ткани шьют сумки. Сумки вдобавок получаются тяжелее, чем пластиковые пакеты, что делает дороже транспортировку.

При расчете нагрузки на окружающую среду важно, какие технологии применяются и насколько они эффективны, какие природоохранные меры приняты на каждом этапе изготовления, где расположены предприятия и как они удалены друг от друга, как налажена утилизация. Например, в ЮАР для получения полимеров используют не природный газ или нефть, а уголь — и именно сжижение угля наносит основной урон природе. Точнее было бы говорить не о пакетах (и сумках) вообще, а о южноафриканских, британских, российских. Даже в одной и той же стране расчеты могут существенно различаться для разных городов.

Воздействие на окружающую среду оценивают по нескольким показателям: выбросам парниковых газов, способствующих изменению климата, количеству мусора, расходу воды, площади занятой земли, загрязнению воздуха, эвтрофикации (попаданию в водоемы минералов и питательных веществ, что вызывает цветение и другие вредные для экосистем последствия), закислению почв и вод, истончению озонового слоя. При расчетах неизбежны упрощения и допущения, поэтому результаты могут сильно различаться.

В 2020 году эксперты Программы ООН по окружающей среде (UNEP) обобщили результаты семи сравнительных исследований. С учетом оговорок главный недостаток пластиковых пакетов — мусор и микропластик (частицы размером менее 5 мм) на суше и в морях, а по остальным показателям они относительно хороши.

Урон от хлопковых сумок больше. Чтобы они были более экологичными, чем пластиковые пакеты, их нужно использовать 50–150 раз (в одном месте доклада сказано про общее влияние, в другом — только про климатическую составляющую). Расчеты, ранее проделанные в Датском агентстве по охране окружающей среды, пессимистичнее: сумки из обычного хлопка превосходят пакеты по сумме показателей только после 7,1 тыс., из "органического" — после 20 тыс. использований.

При прочих равных пластиковые пакеты менее предпочтительны там, где плохо налажены утилизация и переработка. Хлопковые сумки получают дополнительное преимущество там, где мусор в основном сжигают (если такую сумку выбросить, то при разложении выделится метан, сильный парниковый газ).

В докладе UNEP говорится, что прочные сумки и пакеты (как из ткани, так и из пластика) могут снизить нагрузку на окружающую среду, если пользоваться ими достаточно часто. Но проблема в том, что часто они лежат вообще без дела: когда это вошло в моду, многоразовые сумки и пакеты стали раздавать бесплатно в магазинах, на конференциях и других мероприятиях.

Словом, выбрать самое экологичное решение трудно — имеет значение множество факторов. Но если свести все к одному простому совету, то он таков: лучше всего использовать те сумки и пакеты, что уже есть, и делать это как можно дольше.