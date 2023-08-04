ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%

Уровень одобрения деятельности президента составил 73,6%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 24 по 30 июля, увеличился за неделю на 0,6 п. п. и составляет 77,4%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,4% участников опроса (плюс 0,6 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,4 п. п. и составляет 73,6%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,6% опрошенных (плюс 0,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,1% респондентов (минус 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 59,8% опрошенных (минус 0,1 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяет 31% (минус 1,3 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,9% (минус 0,8 п. п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,4% (минус 0,1 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8% (плюс 0,2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,6% (минус 0,9 п. п.), КПРФ - 10,4% (плюс 0,4 п. п.), ЛДПР - 9,4% (минус 0,4 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 4,6% (минус 0,7 п. п.), "Новых людей" - 4,6% (плюс 0,4 п. п.).