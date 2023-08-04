На севере Москвы ввели в эксплуатацию детский сад на 350 мест с бассейном

Перед вводом в эксплуатацию здание прошло комплексную проверку инспекторов Мосгосстройнадзора

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада на 350 мест с бассейном в районе Ховрино на севере Москвы. Дошкольному учреждению присвоен почтовый адрес: улица Клинская, дом 29, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Детский сад построен за счет бюджетных средств на месте ветхого дошкольного учреждения. Здание переменной этажности отвечает современным стандартам образования и сможет принять до 350 детей от 3 до 7 лет. На данный момент вся необходимая разрешительная документация выдана и детский сад готовится к открытию в новом учебном году", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Помимо групповых помещений в здании обустроен медицинский кабинет, пищеблок и бассейн. Физкультурный зал с трансформируемой перегородкой, музыкальный зал и кружковая находятся на втором этаже. Также в детском саду предусмотрены кабинеты психолога, логопеда и блок административных помещений на третьем этаже. Прилегающая территория благоустроена и огорожена.

"Общая площадь детского сада составляет 6,7 тыс. кв. м. Перед вводом в эксплуатацию здание успешно прошло комплексную проверку инспекторов Мосгосстройнадзора. Объект соответствует утвержденной проектной документации и всем требованиям, предъявляемым к детским образовательным учреждениям", - отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.