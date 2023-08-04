4 августа, 07:48

Московские археологи отреставрировали топорик-амулет XIV-XVI веков

Артефакт обнаружили на месте, где в древности существовала Бронная слобода

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичные археологи отреставрировали миниатюрный металлический топорик-амулет, который датируется XIV-XVI веками. Артефакт был найден среди множества металлических, стеклянных и керамических изделий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Подобные топорики-амулеты уже находили в центре Москвы при археологических работах и ранее. Например, в Большом Трехсвятительском переулке, на Болотной площади и в Тайницком саду. Отреставрированный топорик с Тверского бульвара был обнаружен на месте, где в древности существовала Бронная слобода. На лопастях топорика рядом с лезвием можно разглядеть изображения коней и спешившихся всадников. В настоящее время этот интереснейший артефакт готов к передаче в музейный фонд", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Отмечается, что амулеты и обереги такой формы изготавливали еще в глубокой древности - так называемой эпохе раннего металла, когда металлические топоры стали незаменимыми орудиями для человека. Миниатюрные топорики-амулеты столетиями носили в виде украшений, они могли быть частью парадной одежды. Их относят к вотивным предметам, то есть посвященным какому-либо божеству или покровителю.

"Традиционно отечественные историки связывают топорики-амулеты с языческим символом воинских культов и культом Перуна. Помимо этого, амулеты такого типа с XI века принадлежат к культу общехристианского святого Олафа - норвежского короля и покровителя путешествующих", - говорится в сообщении.

Кроме того, археологами на Тверском бульваре были найдены фрагменты белоглиняных сосудов XVII-XVIII веков со следами нагара от печи. Из фрагментов керамики во время реставрации были собраны полные формы сосудов. Всего за последние 12 лет археологические коллекции города пополнили 90 тыс. находок. 

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