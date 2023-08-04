Cardi B не предъявят обвинение в нападении на фаната во время концерта

По информации NBC, дело закрыли по причине отсутствия достаточных доказательств

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Полиция США не будет предъявлять обвинение рэп-исполнительнице Cardi B, которая бросила со сцены микрофон в фаната во время концерта в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

"После тщательного рассмотрения этого дела <...> оно было закрыто как не имеющее достаточных доказательств. Никаких обвинений по этому делу предъявлено не будет", - приводит телеканал выдержку из документа.

Как отмечает телеканал, адвокаты певицы поблагодарили полицию за "добросовестное и быстрое решение этого вопроса".

Ранее журнал Variety сообщил, что полиция США начала расследование в отношении Cardi B. По его информации, женщина, в которую во время концерта попал некий предмет со сцены, сообщила правоохранительным органам о нанесении побоев. В социальных сетях также появился видеоролик, на котором видно, как Cardi B бросает микрофон в женщину после того, как та облила исполнительницу водой.

Белкалис Марленис Альманзар, выступающая под псевдонимом Cardi B, - американская хип-хоп исполнительница и автор песен. В 2019 году она получила музыкальную премию Grammy за рэп-альбом Invasion of Privacy.