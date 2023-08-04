4 августа, 08:07

Внебрачный сын Жириновского подал в суд иск о признании отцовства из-за наследства

Дату заседания пока не назначили

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании отцовства с целью реализации своих наследственных прав. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском районном суде Москвы.

"Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", - сказали в суде. Иск был зарегистрирован 2 августа, накануне его передали судье Юлии Голяниной. Дата заседания пока не назначена.

В апреле 2021 года Эдельштейн подрался в одном из столичных аэропортов. В феврале 2023 года был задержан сотрудниками полиции за драку в ресторане в центре Москвы.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. 

Теги:
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация