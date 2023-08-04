Хинштейн сообщил о выпуске почтовой марки, посвященной Герою России Зиничеву

Марка выйдет в обращение тиражом 60 тыс. 18 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почтовая марка, посвященная Герою России генералу армии Евгению Зиничеву, выйдет в обращение тиражом 60 тыс. 18 августа. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, член совета директоров "Почты России" Александр Хинштейн.

"Комиссия Минцифры по госзнакам почтовой оплаты (ГЗПО) поддержала мое обращение о выпуске почтовой марки, посвященной Герою России генералу армии Евгению Зиничеву. Марка выйдет в обращение (тиражом 60 тыс.) уже 18 августа - в день рождения Евгения Николаевича. Ему исполнилось бы всего 57 лет", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Евгений Зиничев был третьим в истории главой МЧС. Он погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Красноярском крае на плато Путорана. Вместе с ним был известный режиссер Александр Мельник, который полетел туда для съемок документального фильма про Арктику. В какой-то момент Мельник оступился и сорвался со скалы. Зиничев бросился к нему на помощь, но погибли оба. Указом президента РФ министру было присвоено звание Героя России посмертно.