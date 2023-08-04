Германский издатель заявил, что сторонники РФ в ФРГ имеют право на продвижение в СМИ

По словам издателя Berliner Zeitung Хольгера Фридриха, медийный ландшафт в Германии "испорчен двойными стандартами, западногерманской культурной гегемонией и групповым мышлением"

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. СМИ ФРГ характеризуются "двойными стандартами и западногерманской культурной гегемонией", в этих условиях сторонники России должны также иметь право на публичное продвижение своей позиции. Такое мнение выразил издатель одной из главных столичных газет республики Berliner Zeitung Хольгер Фридрих в интервью британскому изданию Financial Times.

По его словам, медийный ландшафт в ФРГ "испорчен двойными стандартами, западногерманской культурной гегемонией и групповым мышлением". Он отметил, что жители Германии, которые "придерживаются взглядов, отличных от политического мейнстрима", в том числе сторонники России, "заслуживают того, чтобы быть услышанными". Германские же СМИ "обсуждают и анализируют [действия] политиков или ведущих представителей деловых кругов, не следуя своим собственным стандартам", утверждал издатель.

Berliner Zeitung была основана в 1945 году, она считается одним из самых читаемых и уважаемых подписных изданий германской столицы. Миллионер и бывший партнер в международной консалтинговой фирме McKinsey Хольгер Фридрих приобрел издание, которое на тот момент испытывало трудности, в 2019 году. Под его руководством финансовое положение газеты улучшилось, а число читателей в интернете возросло. Количество посещений сайта и приложения берлинского издания в 2023 году увеличилось более чем на 40% и в июле достигло 17,6 млн просмотров. В период с 2019 по 2021 год газета понесла убытки в общей сумме €8,4 млн, однако в июле 2023 года она объявила об операционной прибыли в размере €1,2 млн за 2022 год, добавив, что положительная динамика продолжилась в первой половине текущего года, отмечает Financial Times.