Курс по развитию творческого мышления проведут для учителей в Москве

Программа включает четыре тематических блока и содержит лекции, тренинги и практические занятия, работу в группах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Корпоративный университет московского образования проведет для педагогов программу по развитию творческого мышления. Участники узнают техники, развивающие творческую активность и самовыражение, воображение и нестандартное мышление учеников, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"Творческое мышление - одна из ключевых современных компетенций, которая помогает педагогу заинтересовать учеников, повысить их мотивацию и качество обучения. Корпоративный университет столичного департамента образования и науки запустил для московских педагогов бюджетную программу повышения квалификации о техниках творческого мышления для решения нестандартных задач. По итогам обучения педагоги познакомятся с эффективными методами развития творческого потенциала детей и смогут внедрить новые подходы и приемы в образовательный процесс", - рассказали в пресс-службе.

Программа включает четыре тематических блока и содержит лекции, тренинги и практические занятия, работу в группах. Слушатели научатся отличать творческое мышление от креативности, освоят классические и современные техники развития воображения, нестандартного мышления и приемы поиска новых решений различных задач. Занятия проходят в очном формате, что дает возможность педагогам делиться опытом друг с другом, обсуждать новые идеи, создавать совместные проекты.

"Используя такие методы, как мозговой штурм, составление интеллект-карт, метафорическое мышление, алгоритмы теории решения изобретательских задач, учителя разработают новые подходы к обучению, которые сделают этот процесс максимально увлекательным и эффективным", - добавили в пресс-службе.

Программа впервые стартовала в октябре 2022 года. Следующий старт обучения по программе "Техники творческого мышления для решения нестандартных задач" запланирован на вторую половину сентября.