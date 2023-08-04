Восемь пересадок между Московскими центральными диаметрами появятся осенью

Пересесть с одного диаметра на другой можно будет бесплатно в течение 90 минут с момента первой валидации, так же как на метро и МЦК

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Восемь пересадок между Московскими центральными диаметрами (МЦД) появятся после запуска Ленинградско-Казанского (МЦД-3) и Киевско-Горьковского (МЦД-4) маршрутов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе, а МЦД-4 - ко Дню города Москвы, который традиционно отмечается в первые либо вторые выходные сентября. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру МЦД-3 планируют подготовить к 15 августа, а инфраструктуру МЦД-4 - к 4 сентября.

"В Москве впервые появятся пересадки между диаметрами. По словам [заммэра Москвы] Максима Ликсутова, уже в сентябре после запуска МЦД-3 и МЦД-4 в городе будут доступны 8 пересадок между линиями наземного метро, а со временем их станет еще больше. Например, всего с одной пересадкой можно будет добраться: от Минской МЦД-4 до Долгопрудной МЦД-1, из Внуково МЦД-4 до Сколково МЦД-1, от Дмитровской МЦД-2 до Переделкино МЦД-4. <…> Также пассажиры Ленинградского и Казанского направлений смогут доехать до Ленинградского и Казанского вокзалов, где можно пересесть на станцию Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, пересесть с одного диаметра на другой можно будет бесплатно в течение 90 минут с момента первой валидации, так же как на метро и МЦК. Для этого нужно оплатить проезд билетом "Кошелек" карты "Тройка". Важно приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции, иначе она заблокируется для поездок на МЦД.

"Совсем скоро запустим в столице еще два центральных диаметра. Пассажиры получат новые маршруты и пересадки. В этом году также планируем открыть новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская, который объединит две линии метро, наземный транспорт и одноименную станцию МЦД-3. В дальнейшем удобные пересадки между диаметрами будут также на Рижской, Беговой и Дмитровской", - добавил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.