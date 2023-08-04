В Петербурге ожидается до плюс 33 градусов

Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что на смену жаре придет холодный атмосферный фронт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой воздуха около плюс 33 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в понедельник, 7 августа. Но уже во вторник на смену ей придут ливни и сильные грозы, сообщил своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"В Санкт-Петербурге, скорее всего, будет +31…+33 градуса. Но надо отметить, что выше +30 градусов будет по всей территории Ленинградской области", - написал синоптик.

Вместе с тем уже на следующий день погода станет более прохладной. Холодный атмосферный фронт пройдет через юго-запад Ленинградской области вечером, а к ночи приблизится к Санкт-Петербургу. "Прохождение его через территорию очень неудачное, он успеет вобрать в себя всю энергию атмосферы, и она будет разряжаться в виде ливней, сильных гроз, града, шквалистого усиления ветра", - отметил Колесов.

Синоптик напомнил, что 7 августа 2010 года были отмечены рекордные для Санкт-Петербурга +37,1 градуса.

В субботу, 5 августа, в городе будет до плюс 26 градусов и без осадков, а в воскресенье к утру ожидается прохождение теплого атмосферного фронта с дождями, местами грозами, температура в этот день будет стремиться к 30-градусной отметке.