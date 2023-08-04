Онкология и хирургия станут базой научной работы в новой детской больнице в Иркутске

Когда медицинский кластер начнет работу, Иркутск станет межрегиональным центром оказания медицинской помощи детям

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Терапевтическое, онкологическое и хирургическое направления станут базовыми в научно-исследовательской деятельности новой детской областной клинической больницы, которая будет построена в Иркутске и станет медицинским кластером. Об этом сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в регион президента РАН Геннадия Красникова.

Планируется, что новая областная детская больница в Иркутске будет построена в 2026 году. Это будет семиэтажное здание, рассчитанное на 436 койкомест. До конца 2023 года должен быть готов проект. С вводом в эксплуатацию новой больницы Иркутск станет межрегиональным центром оказания медицинской помощи детям.

"Детская хирургия - это точно. Онкологическое сопровождение в этой больнице также есть. Потенциал высокий. <…> В целом руководитель больницы сказал, что все виды терапевтических, онкологических и хирургических направлений здесь в приоритете", - сказал Кобзев, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие научные направления имеют наибольший потенциал развития на базе больницы.

Красников в свою очередь отметил, что новое медучреждение станет медицинским кластером, деятельность которого будет касаться не только Иркутской области, а всей Сибири и Дальнего Востока. "Тут будут решаться задачи мирового уровня, делаться уникальные операции", - сказал президент РАН.

Действующая Иркутская областная детская клиническая больница за год оказывает помощь более чем 10 тыс. детей и консультирует свыше 42 тыс. человек. В 2021 году в больнице была открыта самая высокотехнологичная за Уралом операционная.