В Москве прошли мастер-классы по физике для учеников госпитальных школ проекта "УчимЗнаем"

В частности, в рамках проекта дети младшего и среднего возрастов управляли центрами тяжести различных предметов и получали необычные звуки с помощью "поющей" тибетской чаши

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Учащиеся госпитальных школ московского проекта "УчимЗнаем" посетили занятия "Физической гостиной". Для детей, которые находятся на длительном лечении, провели мастер-классы с опытами, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"Как возникают звуки, и что скрывают глубины космоса - ответы на эти и многие другие вопросы получили учащиеся московских госпитальных школ проекта "УчимЗнаем". К детям, находящимся на длительном лечении, пришла команда "Физической гостиной". В рамках этой просветительской программы школьники всех возрастов смогли попробовать себя в роли ученых и провести эксперименты", - рассказали в пресс-службе.

В течение недели мастер-классы состоялись на площадках в реабилитационном центре "Кораблик" Российской детской клинической больницы, Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева и Центре онкологии имени Николая Блохина. Ученики старших классов через телескоп со специальными фильтрами изучили пятна на Солнце, а также провели оптические опыты с микроскопом и изучили свойства иллюзий. Дети младшего и среднего возрастов управляли центрами тяжести различных предметов и получали необычные звуки с помощью "поющей" тибетской чаши.

"На этих мастер-классах школьники понимают, что физика - это не только сложные формулы и законы, а многообразный мир, который нас окружает. В таком формате наука побуждает детей к активной познавательной деятельности, отмечают госпитальные педагоги, с которыми согласны и сами учащиеся", - добавили в департаменте.

Образовательный проект госпитальных школ России "УчимЗнаем" стартовал в 2014 году при совместном участии столичного департамента образования и науки, школы № 109 и федеральных и городских медучреждений. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, которые находятся на длительном лечении и в силу этого не могут обучаться в обычных школах или посещать детские сады. Сегодня проект объединяет госпитальные школы регионов России, а также школы в Узбекистане и Кыргызстане.

"Физическая гостиная" - просветительская программа команды физиков Московского педагогического государственного университета. За нее преподаватели получили диплом III степени на Всероссийской премии "За верность науке" в номинации "Классная наука".