В Великобритании отпустили под залог забравшихся на особняк Сунака экоактивистов

Они протестовали против разработки новых нефтегазовых месторождений

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Пятеро экоактивистов, задержанных после того, как они забрались на крышу частного дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака, были отпущены под залог. Об этом сообщила полиция Северного Йоркшира.

"Все пятеро подозреваемых, которые были задержаны в связи с протестом в [деревне] Кирби Сигстон 3 августа, были отпущены полицией под залог для проведения дальнейшего расследования", - сказано в заявлении правоохранительных органов.

3 августа активисты международной природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) забрались на крышу дома Сунака на севере Англии и в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений закрыли фасад здания черным полотном. Самого премьер-министра дома не было - он вместе с семьей проводит отпуск в Калифорнии.

Этот двухэтажный особняк, который окружают обширные сады с озером, был построен в 1826 году. Сунак, сделавший успешную карьеру в инвестиционном бизнесе, приобрел его примерно за £1,5 млн ($1,9 млн) еще до того, как решил заняться политикой в 2015 году. В Палате общин британского парламента он представляет избирательный округ Ричмонд, в состав которого входит Кирби Сигстон.

Власти Соединенного Королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море осенью 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе. По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом около 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар и США.

С 1 января 2023 года Великобритания прекратила импорт СПГ из России. Ранее на российский газ приходилось около 4% от общего объема потребления этого вида топлива в Соединенном Королевстве.