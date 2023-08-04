Мурашко сообщил, что диспансеризацию и профосмотры в 2023 году прошли 47 млн россиян

По словам министра здравоохранения, программа позволяет выявить заболевания на ранних стадиях

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Число россиян, прошедших с начала 2023 года диспансеризацию и профилактические осмотры, составило 47 млн. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В этом году достаточно большие плановые цифры по прохождению профилактических осмотров и диспансеризации населения - 87 млн мы запланировали - численность, которая подлежит в этом году осмотрам медицинскими работниками. Сегодня уже прошло 47 млн", - сказал он журналистам по итогам осмотра больниц Омска.

Мурашко добавил, что программа крайне эффективна, она позволяет выявить заболевания на ранних стадиях.

Он уточнил, что в 2022 году около 60% онкологических заболеваний выявили на первой и второй стадиях. Также в ходе диспансеризации и профосмотров медики выявили 1,2 млн человек с сахарным диабетом, это заболевание обнаружили впервые у более чем 70 тыс. россиян, добавил министр.

Кроме этого, Мурашко призвал работодателей организовывать профилактические медосмотры работников. "Мы призываем всех обратиться [в медучреждения], пройти [профосмотры]. И еще работодателей - также взаимодействуя с медицинскими организациями в субъекте, организовать, в том числе", - сказал он.

По словам министра, можно организовать выезд медиков на предприятия или выделить время на осмотры работников в больницах.

Подробности визита

Мурашко в ходе поездки в Омск также навестил участников специальной военной операции, лечащихся в Клиническом медико-хирургическом центре Минздрава Омской области. Он проверил качество оказания им медицинской помощи. Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, Мурашко поручил организовать телемедицинскую консультацию со специалистами федерального центра травматологии и ортопедии им. Приорова по наиболее тяжелым случаям.