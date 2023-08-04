В Полтаве снесли памятник советскому военачальнику Алексею Зыгину

Командир погиб в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Украинские власти демонтировали в Полтаве памятник советскому военачальнику, командующему армиями в период Великой Отечественной войны Алексею Зыгину, погибшему в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков. Сообщение об этом, сопровождаемое фото сноса монумента, опубликовано в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Памятник Зыгину в Полтаве неоднократно подвергался осквернению вандалами. Депутаты горсовета дважды поднимали вопрос о его демонтаже. В апреле горсовет принял решение о его сносе, а в мае администрация области направила в Минкультуры Украины обращение с просьбой о снятии с учета 164 советских памятников.

Алексей Зыгин в годы Великой Отечественной войны командовал 186-й и 158-й стрелковыми дивизиями, которые в составе 22-й армии Калининского фронта участвовали в оборонительном этапе Московской битвы. Затем дивизии под его командованием участвовали в контрнаступлении под Москвой. Был командующим 39-й армией Калининского фронта, участвовавшей в Ржевско-Вяземской наступательной операции, 20-й армией Западного фронта. В сентябре 1943 года машина командарма подорвалась в Полтавской области на мине, оставленной немецко-фашистскими войсками. Похоронен в Полтаве. В 1969 г. прах перенесен в полтавский Мемориал солдатской славы.

В 1957 году в Полтаве был установлен памятник Зыгину работы скульпторов Льва Кербеля, Владимира Цигаля и архитектора Григория Захарова. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру на цилиндрическом железобетонном постаменте, который окаймляет бронзовый барельеф с изображением эпизодов Великой Отечественной войны.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что за год были изменены 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников.