В Якутии планируют отремонтировать две электроподстанции за 2 млрд рублей

В пресс-службе регионального правительства отметили, что работы намерены завершить до середины октября 2023 года

ТАСС, 4 августа. Ремонт двух электроподстанций в Якутии, из-за поломки которых минувшей зимой без света остались несколько районов республики с десятками тысяч жителей, отремонтируют осенью 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На реконструкцию двух подстанций кВ 220 "Майя" и "Томмот" ПАО "Россети" выделило порядка 2 млрд рублей. Мероприятия должны быть завершены до середины октября текущего года", - говорится в сообщении.

Прошлой зимой на обеих подстанциях произошли многочисленные аварии, в результате чего без электричества в лютые морозы остались несколько районов Якутии. Причиной произошедшего стал выход из строя кабельных муфт, не выдержавших перепадов температур.

"Был проведен очень серьезный анализ причин произошедшего, он выявил ошибки, допущенные при проектных работах, - пояснил глава Якутии Айсен Николаев. - В частности, не были учтены природно-климатические условия. По этому поводу я неоднократно встречался с руководством ПАО "Россети", лично с генеральным директором, председателем правления Андреем Рюминым, был проведен ряд совещаний, разработаны инженерные решения".

В настоящее время на обеих подстанциях строятся каркасные сооружения, они позволят защитить кабельные муфты от воздействия температур, а также отапливаемые кабельные лотки. Это должно обеспечить безаварийное функционирование оборудования зимой.