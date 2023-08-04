Папа Римский планирует назначить представителя по возвращению детей на Украину

По словам понтифика, "самый значительный прогресс, который был достигнут, касается возвращения украинских детей в свою страну"

ВАТИКАН, 4 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск сообщил в интервью католическому еженедельнику Vida Nueva, что размышляет о назначении постоянного представителя Ватикана по возвращению детей на Украину.

"Кардинал Маттео Дзуппи [посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине] усердно работает в качестве переговорщика <...> Самый значительный прогресс, который был достигнут, касается возвращения украинских детей в свою страну. Мы делаем все возможное для того, чтобы каждый член семьи, требующий возвращения своих детей, смог этого добиться, - утверждает Папа Римский. - В связи с этим я думаю о назначении постоянного представителя (Ватикана), который будет выступать в качестве связующего звена между российскими и украинскими властями".

Понтифик также подтвердил, что кардинал Дзуппи, посетивший ранее в рамках миссии Киев, Москву и Вашингтон, поедет в Пекин. "После визита кардинала Дзуппи в Вашингтон следующей запланированной остановкой будет Пекин, поскольку оба [США и Китай] могут способствовать снижению напряженности. Все эти инициативы я называю "мирным наступлением", - сказал он.

В центре миссии Дзуппи, возглавляющего Конференцию итальянских епископов, находятся гуманитарные аспекты. Киев отказался от посреднической роли Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, оказавшихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Как ранее говорил Дзуппи, прорабатываются механизмы для обмена списками. Эти вопросы он обсуждал сначала в Киеве, а затем в Москве, где встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не скрывает имена детей, которые были вывезены в Россию из зоны боевых действий, десятки детей уже забрали их родственники. 30 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет. Он назвал "раздутой" историю с якобы похищением РФ детей на Украине, и подчеркнул, что это было спасение детей.