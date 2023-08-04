В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору солнцезащитной косметики

В ведомстве отметили, что ее нужно наносить на кожу каждые два часа в жару

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует в жару повторно наносить на кожу солнцезащитную косметику каждые два часа.

"В отличие от бытующего мнения SPF не имеет отношения к продолжительности защиты от солнца. Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа. Так, SPF 15 идеально подходит для ежедневного кратковременного пребывания на солнце, например, во время прогулки с собакой или поездки на работу. SPF 30 или выше необходим для длительного активного отдыха на открытом воздухе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В нем уточняется, что коэффициент SPF на этикетке показывает уровень защиты, который получает человек при использовании косметики. "Крем с высоким коэффициентом, например, SPF 50 защищает от UVB-лучей лучше, чем SPF 10 (UVB-лучи отвечают за темный оттенок загара и могут стать причиной солнечного ожога, проявления аллергии). Так, SPF 15 - защищает от 93% UVB-лучей, SPF 30 - не пропускает 97% UVB-лучей", - пояснили в ведомстве.

При выборе солнцезащитного средства рекомендуется обратить внимание на название, назначение, изготовителя, срок годности, условия хранения, состав.