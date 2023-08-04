В Москве самыми популярными именами для детей стали Михаил и София

Популярность имен Корней и Любава выросла в пять раз

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичное управление ЗАГС определило самые популярные и необычные имена детей за первое полугодие 2023 года. Лидерами стали Михаил и София, а популярность имен Корней и Любава выросла в пять раз, сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

За первое полугодие 2023 года в столице было зарегистрировано 51,9% мальчиков и 48,1% девочек среди новорожденных. Московские родители выбрали для детей более 4 тыс. различных имен.

"Самые популярными именами в первом полугодии 2023 года стали Михаил - так назвали 1 087 мальчиков, и София - такое имя дали 1 195 новорожденным девочкам. Мужское имя Михаил впервые за долгий период стало самым популярным среди новорожденных москвичей. До этого неизменное первенство было у мужского имени - Александр. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года столичные родители стали в пять раз чаще давать такие имена, как Корней и Любава, стало в девять раз больше мальчиков с именем Спартак и в три раза больше девочек с именами Ясения и Настасья", - сказала она.

В топ десять самых популярных мужских имен в первом полугодии 2023 года вошли также Александр, Максим, Марк, Артем, Лев, Матвей, Иван, Дмитрий и Тимофей. Среди женских имен в десятку популярных вошли София (Софья), Анна, Мария, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Алиса, Василиса и Александра.

Необычные имена

"В первом полугодии среди женских имен наблюдалась тенденция давать детям двойные или тройные имена. Среди мужских и женских имен встречались такие как Альберт Меркурий, Артур Льюис, Денис Адам, Георгий-Эммануэль, Эльдар Лев, Василий-Велеслав, Адриана-Лоара, Аксиния Илона, Алессандра Анжелина, Анна-Аврора, Яна-Роза, Изабелль-Афина, Варвара-Магдалина, Фелиция Ира Пероче, Лалибелла Наоми Франческа. Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари", - уточнили в пресс-службе управления.

Кроме того, москвичи стали называть детей не полными именами, а их сокращенной формой. По одному мальчику в Москве назвали Шурик и Влад, трем москвичам дали имя Гриша, а также по одной маленькой москвичке назвали Настей, Надей, Машей, Леной, Наташей и Сашей. Среди необычных мужских имен встречались три мальчика Гарри, один мальчик с именем Ромео, один Маркс, один Митрофан, один Лучезар, один Елисей, один мальчик Гамлет, два мальчика Урала, четыре мальчика Марса, два Енисея, три новорожденных мальчика Космоса.

"Москвичи выбирают для своих новорожденных дочерей необычные женские имена. Так, в столице теперь живут 45 малышек с именем Марта, 12 девочек с именем Луна, шесть новорожденных Венер, три Ассоли, три Герды, три девочки с именем Весна, две Матроны, по одной девочке с именами Джульетта, Евлампия, Изольда, Искра, Гертруда, Малина", - отметили в управлении.

Среди необычных женских имен в первом полугодии 2023 года встречаются 37 девочек с именем Владислава, 20 девочек с именем Станислава, 18 девочек с именем Влада, десять Аполлинарий, девять новорожденных с именем Богдана, три Владимиры, три Павлы и одна Николина.

В первом полугодии 2023 года в столице было зарегистрировано по одному мужскому имени Эльбрус, Алтай, Зима, Галактион, Мираж. А также встречается по одной девочке с необычными именами - Тиффани, Ангела, Апрелия, Июня, Благодария, Феврония, Алимпиада, Агуша.