Во Владимирской области введут особый противопожарный режим

В этот период жителям региона запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и выжигать траву в неустановленных местах на всех категориях земель

ТАСС, 4 августа. Особый противопожарный режим установят во Владимирской области с 5 по 13 августа из-за жаркой погоды. На время действия режима жителям региона запрещено посещать леса и разводить костры, сообщили в пресс-службе облправительства.

"В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в лесах Владимирской области с 5 августа по 13 августа установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время действия особого противопожарного режима жителям региона запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и выжигать траву в неустановленных местах на всех категориях земель. "Неконтролируемое выжигание травы и мусора, неосторожное обращение с огнем в лесах и лесопарковой зоне … может привести к непоправимым последствиям - лесным пожарам, и, как следствие, гибели людей, уничтожению имущества", - добавили в облправительстве.

Согласно данным Гидрометцентра по Владимирской области, в ближайшие три дня в регионе сохранится жаркая погода: 4-6 августа воздух в отдельных районах прогреется до плюс 31-33 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.