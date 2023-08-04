Собянин: свыше 70 тыс. москвичей прошли профтестирование в городской службе занятости

Мэр столицы отметил, что чаще всего за оценкой навыков обращаются москвичи среднего возраста и молодежь, а каждый пятый соискатель старше 50 лет

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 70 тыс. жителей Москвы воспользовались сервисами городской службы занятости по профориентации с 2019 года, более 20 тыс. соискателей оценили свои навыки в этом году. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию и разработать карьерную стратегию почти 70 тыс. горожан. Профтестирование полезно как начинающим, так и опытным специалистам. Подростки могут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения. Студенты - определить траекторию долгосрочного карьерного развития. Кандидаты с опытом - найти новые возможности для профессионального роста", - написал мэр.

Он отметил, что чаще всего за оценкой навыков обращаются москвичи среднего возраста и молодежь, а каждый пятый соискатель старше 50 лет. Для них подготовлено свыше 200 инструментов оценки гибких, цифровых и профессиональных навыков. Все виды тестирования доступны в центрах "Моя работа" и "Моя карьера". Самые популярные тесты можно пройти онлайн.

"Узнать о своих талантах, востребованных профессиях и компетенциях также можно в "Офисе будущего" на Московском урбанистическом форуме", - заключил Собянин.