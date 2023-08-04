В парке "Зарядье" открылась площадка Московского урбанфорума

Концертный зал "Зарядье" стал единым экспозиционным пространством под названием "Город для каждого"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Деловой форум, фестиваль и выставка пройдут на площадке в "Зарядье" с 4 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках экспозиции "Город для каждого" в "Зарядье" представят ключевые мегапроекты для развития российской столицы. А концертный зал примет основную деловую программу форума "Москва 2030. Город, устремленный в будущее" и станет основной дискуссионной площадкой для тех, кто формирует городские пространства", - сказала Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что ключевой фокус деловой программы - эффекты от мегапроектов Москвы, которые закладывают основу для устойчивого развития города."Участниками мероприятий станут архитекторы и урбанисты, девелоперы и предприниматели. Они обсудят тренды в развитии городов и обменяются идеями о том, как сделать их еще более комфортными для жителей", - пояснил заммэра.

Экспозиция и фестиваль

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, концертный зал "Зарядье" стал единым экспозиционным пространством под названием "Город для каждого".

"Центральный выставочный экспонат "Десять мегапроектов Москвы" представляет собой мультимедийный кинетический арт-объект, объединяющий технологии лазерного моделирования и прогрессивного 3D-видео. Для того чтобы получить интересующую информацию, гостю достаточно выбрать на пульте управления "иконку" - пиктограмму с символом, соответствующим проекту", - цитирует пресс-служба Левкина.

Также москвичам предлагают зайти, например, на стенд "Реновация", где можно написать письмо в будущее или заглянуть в "Портреты с секретом", чтобы познакомиться с личными историями москвичей.

Кроме того, в "Зарядье" подведут итоги ежегодной мультидисциплинарной премии MUF Community Awards, которая присуждается городским сообществам, независимым проектам, отдельным людям и стартапам, внесшим значительный вклад в развитие Москвы. Впервые пройдет конкурс видеороликов "Культурный код. Москва", задуманный как способ взглянуть на столицу, ее культуру, образ жизни и развитие глазами горожан. Начнет свою работу молодежный трек Московского урбанистического форума, который объединит лучших молодых профессионалов в сфере урбанистики на одной площадке для презентации своих проектов и обмена опытом.

Также все дни работы МУФ гостей ждет фестивальная программа форума "Город. Люди. Будущее", которая состоит из нескольких сотен мероприятий. Они предложат гостям форума дискуссию о направлениях развития столицы, мастер-классы, лекции, показы документального кино и вокршопы на разные актуальные темы от городского благоустройства и архитектурных проектов до личной финансовой грамотности и воспитания детей. Для юных гостей фестиваля мероприятия пройдут в игровых форматах, а взрослым предложат поучаствовать в интерактивах.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.