В Москве выставили на торги 29 машино-мест в районе Выхино-Жулебино

Площадь объектов варьируется от 15 до 17 кв. м

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти 30 машино-мест в многоуровневом наземном паркинге выставили на городские торги в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Участие в торгах позволяет жителям разных районов Москвы приобрести безопасные и удобные парковочные места в шаговой доступности от дома. В настоящее время в районе Выхино-Жулебино автовладельцы могут купить 29 таких объектов на многоуровневом паркинге. Их площадь варьируется от 15 до 17 кв. м", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Ивана Щербакова.

Автостоянка находится рядом с жилым массивом на Привольной улице, которая соединяет Новорязанское шоссе и Лермонтовский проспект. Такое расположение обеспечивает быстрый доступ к Московской кольцевой автодороге и двум важным транспортным магистралям столицы - Волгоградскому и Рязанскому проспектам, отметили в департаменте.

Заявочные кампании завершатся в период с 21 по 28 августа. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.