В Туапсе объяснили громкий звук маневрированием самолета

По данным оперативных служб муниципалитета, информации о каких-либо происшествиях не поступало

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Громкий звук, испугавший жителей и гостей курортного города Туапсе утром в пятницу, связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Громкий звук, который услышали жители Туапсе утром 4 августа, связан с преодолением самолетом звукового барьера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данным оперативных служб муниципалитета, информации о каких-либо происшествиях не поступало.

Местные жители в соцсетях предположили, что причиной громкого хлопка мог стать сбитый беспилотник.