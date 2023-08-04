Собянин: обновленный спорткомплекс "Олимпийский" станет местом притяжения в Москве

Мэр подчеркнул, что после проведения работ по реконструкции "Олимпийский" также станет одним из крупнейших в мире многофункциональных комплексов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Олимпийский" в Москве после завершения работ по его реконструкции станет уникальным и привлекательным центром для москвичей и гостей столицы. Это будет один из крупнейших многофункциональных комплексов в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения объекта.

"Спортивная легенда - спорткомплекс "Олимпийский" - к сожалению, с годами пришел в ветхое состояние и потребовал реконструкции. Приняли решение сделать реконструкцию не за счет бюджетных денег, а с привлечением частных инвестиций. Конечно, сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение. <...> Работы здесь, конечно, еще много. По завершении, я думаю, это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что после проведения работ по реконструкции СК "Олимпийский" станет одним из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя спортивную, развлекательную и культурную функции.

По его словам, реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" является крупнейшим проектом модернизации спортивной инфраструктуры.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что исторический СК "Олимпийский" был возведен в Москве в преддверии Олимпийских игр 1980 года.

Комплекс состоял из двух спортивных сооружений - крытого стадиона и плавательного центра с несколькими бассейнами. Вместимость "старого" "Олимпийского" составляла до 35 тыс. зрителей. По мере эксплуатации спорткомплекса росла степень износа его конструкций, и уже к середине 2010-х годов комплекс перестал отвечать современным стандартам качества и безопасности спортивной и концертно-развлекательной инфраструктуры. В связи с этим Собяниным было принято решение о комплексной реконструкции здания с сохранением и расширением его исторических функций.

О реконструкции СК "Олимпийский"

Как рассказали в пресс-службе, реконструкция "Олимпийского" началась в 2019 году. Финансирование работ осуществляется за счет внебюджетных средств. Проектировщиком выступает ООО "Киевская площадь", генподрядчиком - ООО "Трэйдинвестментс".

Поясняется, что архитектурная концепция обновленного спорткомплекса соединит в себе инновационный дух и динамику современной городской жизни. Проект реконструкции был разработан с использованием технологий информационного моделирования, включая создание 3D-модели сооружений комплекса с учетом несущих линий, применяемых материалов, климата и других важных факторов. Согласно проекту, обновленный многофункциональный комплекс "Олимпийский" будет включать четыре сооружения: арену, водный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс и малый концертный зал. Так, в арене предусмотрено создание большого концертного зала, кинокластера с 8 залами, прогулочную зону - Олимпийский бульвар и многое другое. В водном комплексе появятся 15 бассейнов, парк водных развлечений и многофункциональные спортзалы.

По данным пресс-службы, посетителям спорткомплекса будут доступны для занятий более 30 видов спорта, в числе которых - футбол, волейбол, большой теннис и множество других дисциплин. Ожидается, что "Олимпийский" будет принимать около 62 млн посетителей в год. В новом комплексе будет создано свыше 8 тыс. рабочих мест. Предусмотрена парковка на 3,5 тыс. машиномест.

Отмечается, что строительная готовность объекта составляет 40%. Завершить реконструкцию СК "Олимпийский" планируется в 2025 году.