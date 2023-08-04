В центре Москвы за полгода восстановили 31 ветхое здание

Девять из восстановленных зданий являются объектами культурного наследия

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 30 ветхих зданий восстановили за 6 месяцев 2023 года в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. Девять из них являются объектами культурного наследия, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы ведем планомерную работу по выявлению в столице ветхих построек, которые в дальнейшем ремонтируют и возвращают в хозяйственный оборот. За первые шесть месяцев 2023 года в ЦАО восстановили 31 здание, находившееся в неудовлетворительном состоянии. Так, в здании в 4-м Добрынинском переулке теперь работает больница, а отремонтированное здание на Мясницкой улице сейчас используется под административные цели. Девять из восстановленных являются объектами культурного наследия, среди них - здание Стрелецкой пекарни XIX века. Сейчас памятник архитектуры восстановлен, собственник планирует вернуть его историческое предназначение - открыть в нем пекарню", - сказал он.

Он добавил, что с января по июнь в центре столицы демонтировали 25 аварийных построек. Подобная работа позволяет сохранить архитектурный облик центра города, а также выявить и ликвидировать объекты, потенциально несущие угрозу жизни и здоровью жителей города.

Кроме того, по словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, за первые шесть месяцев 2023 года в ЦАО специалисты выявили 379 объектов самовольного строительства. "При этом 98 из них пришлись на капитальные строения и 281 - на некапитальные: навесы, ограничительные элементы и прочее. 101 незаконный объект демонтировали, освободив территорию свыше 4,1 тыс. квадратных метров. Кроме того, на раннем этапе пресекли пять фактов незаконного строительства", - рассказал он.

Всего за шесть месяцев 2023 года специалисты контрольного ведомства выявили в ЦАО 862 нарушения в имущественно-земельной сфере, наиболее частые среди которых - нецелевое использование земельных участков и возведение самостроя, нелегальная перепланировка объектов нежилого фонда и самозахват территории.