На площадке урбанфорума в "Лужниках" пройдут ночные дискотеки и шоу роботов

Посетить вечеринки можно каждую пятницу и субботу с 21:00 до 03:00

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ночные дискотеки, шоу роботов и световой арт-перформанс пройдут на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Посетить вечеринки можно каждую пятницу и субботу с 21:00 до 03:00, сообщается на портале мэра столицы.

"Для жителей и гостей столицы 4 и 5 августа пройдет "Дискотека будущего", где можно будет услышать треки любимых артистов, шоу роботов, световое арт-шоу. Также гостей "Лужников" приглашают и на ретродискотеку, которая пройдет 5 августа и начнется в 21:00, где прозвучат известные хиты прошлого", - говорится в сообщении.

Московский урбанистический форум - 2023 проходит в столице с 1 августа по 10 сентября. Впервые его площадками стали сразу четыре городских пространства: парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.