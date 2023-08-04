На Украине предъявили обвинение российскому бизнесмену Евгению Гинеру

Его обвинили в "пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы" страны

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинение российскому бизнесмену Евгению Гинеру в "пособничестве совершению действий с целью изменения границ".

"Сотрудники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины предъявили обвинение <...> президенту ФК ЦСКА Евгению Гинеру в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, по предварительному сговору группой лиц", - говорится в Telegram-канале ГБР.

Утверждается, что подозреваемый в 2019 году через подконтрольную ему компанию "обеспечил строительство Балаклавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории Крыма", которые были подключены к электросетям РФ. Кроме того, утверждается, что Гинер "как владелец управляющей компании АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" дал указание осуществлять поставку патронов для Минобороны РФ.

Гинер входит в список российских бизнесменов, против которых по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины введены санкции. Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 года. 11 июля ГБР сообщило о национализации 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк", приписываемых Гинеру. Сообщалось также, что Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о национализации некоторых арестованных в настоящее время активов: ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житомироблэнерго" (95,5%), ЗАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также семь отелей и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд гривен (около $54,4 млн), аффилированных, по утверждению ГБР, с Гинером.

О национализации

10 марта 2022 года Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. С тех пор Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении тысяч российских физических и юридических лиц. Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что на Украине будет национализировано все российское имущество.