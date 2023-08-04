Ивана Краско выписали из больницы

Артиста госпитализировали в июле из-за последствий перенесенного инсульта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного в июле из-за последствий перенесенного инсульта, выписали из центра имени В. А. Алмазова, где он проходил лечение и реабилитацию. Об этом ТАСС сообщил сын актера Федор Краско.

"Выписали, едет домой", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 92-летнему Краско стало плохо 13 июля, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию и прооперировали. Краско перевели из реанимации в палату неврологического отделения центра Алмазова 17 июля. Позднее он был переведен в реабилитационный корпус.

Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. Более полувека он служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.