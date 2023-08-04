Саратов выделит более 20 млн рублей на подготовку подшефного района ЛНР к зиме

В пресс-службе правительства ЛНР сообщили, что на эти средства Сватовский водоканал приобретет трубы, насосы, задвижки и другие комплектующие

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Более 20 млн рублей выделит Саратовская область на подготовку подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики (ЛНР) к отопительному сезону, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

"23 млн рублей выделит Саратовская область на подготовку к отопительному сезону подшефному Сватовскому району", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на выделенные деньги Сватовский водоканал приобретет трубы, насосы, задвижки и другие комплектующие.

В четверг вице-премьер ЛНР Елена Костенко сообщала, что коммунальные службы региона на 65% подготовили объекты жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

В июле прошлого года Сватовский район и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве.