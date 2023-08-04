Минцифры сообщило, что пользователи "Госуслуг" сами указывают данные о месте проживания

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ прокомментировало информацию в СМИ о том, что портал госуслуг стал сам указывать в профилях пользователей данные об их фактическом месте проживания. Министерство заверило, что пользователи сами вносят эти данные.

"В СМИ появилась информация о том, что "Госуслуги" стали указывать в профиле данные о фактическом месте проживания пользователей, которые не заполняли их самостоятельно. Данные в нем (в разделе о фактическом месте жительства - прим. ТАСС) могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно", - пояснили в министерстве.

Как ранее писал Forbes, со II квартала 2023 года МВД передает порталу "Госуслуги" информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, о ДТП, о выдаче, замене и проверке действительности общегражданского и заграничного паспортов. На портале уже появилась графа с фактическим местом проживания пользователей, которая заполняется автоматически.