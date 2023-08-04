Раскольники из ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкассах

Речь идет о Сретенском храме, сообщил глава Черкасской епархии Православной церкви Украины митрополит Феодосий

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы. Об этом сообщил глава Черкасской епархии УПЦ митрополит Феодосий.

"В Черкасской области произошло брутальное преступление против церкви. Был захвачен Сретенский храм, который строился за счет Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет пожертвований верующих или спонсоров. Пожалуй, после недавнего изгнания сестер милосердия из храма в городской больницы Черкасс, это второе по масштабу злодеяние гонителей церкви в нашем городе", - сказал иерарх в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале.

По словам митрополита, 29 июня инициаторы захвата собрали депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму не имели отношения, провели мероприятие от имени прихожан на городском стадионе, в ходе которого приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ. Согласно информации Союза православных журналистов, днем ранее настоящее приходское собрание Сретенской общины единогласно проголосовало за то, чтобы остаться в канонической церкви.