4 августа, 09:59

Раскольники из ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкассах

Речь идет о Сретенском храме, сообщил глава Черкасской епархии Православной церкви Украины митрополит Феодосий

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы. Об этом сообщил глава Черкасской епархии УПЦ митрополит Феодосий.

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"В Черкасской области произошло брутальное преступление против церкви. Был захвачен Сретенский храм, который строился за счет Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет пожертвований верующих или спонсоров. Пожалуй, после недавнего изгнания сестер милосердия из храма в городской больницы Черкасс, это второе по масштабу злодеяние гонителей церкви в нашем городе", - сказал иерарх в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале.

По словам митрополита, 29 июня инициаторы захвата собрали депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму не имели отношения, провели мероприятие от имени прихожан на городском стадионе, в ходе которого приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ. Согласно информации Союза православных журналистов, днем ранее настоящее приходское собрание Сретенской общины единогласно проголосовало за то, чтобы остаться в канонической церкви. 

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