4 августа, 09:55,
обновлено 4 августа, 10:04

Мурашко сообщил о начале поставок вакцины от гриппа в августе

Роспотребнадзор ранее рекомендовал вакцинировать от гриппа осенью до 60% жителей каждого региона

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Отечественная система здравоохранения готовится к сезону заболеваемости гриппом, поставки вакцин в регионы начнутся в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Подготовка [к сезону заболеваемости гриппом] идет, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества и начинают поставляться в августе. Все разнарядки на поставку уже даны, и первые - это северные регионы", - сказал он журналистам по итогам посещения больниц Омска.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал вакцинировать от гриппа осенью до 60% жителей каждого региона. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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