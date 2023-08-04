Победители проекта "Юный полярник" отправятся в экспедицию на Северный полюс

Всего 135 победителей получили возможность отправиться в путешествия по разным городам России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Три победителя проекта "Юный полярник" отправятся в экскурсионно-познавательную экспедицию на атомном ледоколе "50 лет Победы" с выдающимися учеными-полярниками. Ребята вылетают из Москвы в Мурманск 13 августа, там их ждет борт ледокола, сообщили в пресс-центре Мосгордумы.

"Начались экскурсионные поездки для победителей нашего проекта "Юный полярник". Всего 135 победителей получили возможность отправиться в путешествия по различным городам России. Скоро в долгожданную и заслуженную поездку на Северный полюс отправятся три главных победителя проекта. На этой неделе точно согласовали сроки экскурсионно-познавательной экспедиции на атомном ледоколе "50 лет Победы" с выдающимися учеными-полярниками", - приводятся слова председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.

Он добавил, что конкурс "Юный полярник", скорее всего, состоится и в 2024 году.

Образовательно-краеведческий проект "Юный полярник" реализуется по инициативе председателя Мосгордумы при поддержке департамента образования и науки города Москвы, ВОО "Русское географическое общество", Госкорпорации "Росатом", окружных префектур и географического факультета МГУ им. Ломоносова. В пилотном режиме проект проводился с декабря 2021 года по май 2022 года в трех школах Северо-Восточного административного округа Москвы, где большинство улиц названы в честь знаменитых путешественников и первооткрывателей Арктики. В 2022-2023 учебном году в проекте могли участвовать все школы города. Были расширены и возрастные границы - в число возможных участников также включены учащиеся 9-х классов.