На экспрессах Ленинградского направления ОЖД 5-6 августа снизят стоимость проезда

Изменения необходимы для проведения финальных работ перед запуском МЦД-3

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Проезд на экспрессах 5-6 августа будет стоить пассажирам Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) столько же, сколько на обычном электропоезде. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"5-6 и 7-11 августа значительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Мы сделали проезд в экспрессах на выходные по билетам обычных электропоездов. <...> Изменения необходимы для проведения финальных работ перед запуском МЦД-3 - соединению Ленинградского и Казанского направлений и реконструкции станции в Зеленограде. График движения поездов можно посмотреть на сайте [МТППК]", - значится в публикации.

Там уточняется, что 5 и 6 августа часть поездов будет отменена, часть поездов проследует без остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда, а часть будет следовать от и до станций Сходня, Химки и Грачевская.

"В субботу 5 августа: интервалы движения увеличены: до Ленинградского вокзала - до 1,5 часов, до Грачевской - до 40 минут; при движении в Москву поезда не останавливаются на станциях Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская; вечером с 20:30 до 22:30 при движении в область нет движения поездов с Ленинградского вокзала, поезда следуют от Грачевской с интервалом до 1 часа. В воскресенье 6 августа: интервалы движения увеличены: до Ленинградского вокзала - до 40 минут, до Грачевской - до 20 минут", - добавили в департаменте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру МЦД-3 планируют подготовить к 15 августа.

В новость внесена правка (13:34 мск) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце, верно - МТППК.