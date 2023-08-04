Okko оштрафовали на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами

Фильмы были с возрастной маркировкой для несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Петербургский суд оштрафовал на 1 млн рублей компанию Okko за демонстрацию сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями в фильмах с возрастной маркировкой для несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Окко" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Суд назначил ООО "Окко" штраф в 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Штраф назначен сразу по трем протоколам, которые суд объединил в одно дело. Нарушения в работе видеосервиса выявили сотрудники Роскомнадзора. В марте и апреле проверяющие установили, что на платформе с маркировкой "16+" демонстрируются 16 художественных фильмов с ЛГБТ-сценами, включая картины "Александр", "Черный лебедь" и "Семейка Тенненбаум".

В среду за аналогичные нарушения Смольнинский суд Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей ПАО "Ростелеком" как бывшего оператора видеосервиса Wink.