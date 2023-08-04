Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

В Москве работают 25 поисково-спасательных станций

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих у воды, поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил заммэра.

Он напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 13 - на Москве-реке, 2 - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до почти 100 человек. Спасатели патрулируют и береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых", - добавил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.