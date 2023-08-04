Забастовка в Голливуде стала причиной увольнения 1 700 сотрудников киностудии в Чехии

По словам директора и совладельца студии Томаша Крейчи, она обеспечивала съемки продолжения американского научно-фантастического сериала "Основание"

ПРАГА, 4 августа. /ТАСС/. Чешская киностудия Prague Studios, где проходят съемки американских художественных фильмов и сериалов, из-за забастовки Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) была вынуждена уволить 1 700 сотрудников. Об этом сообщил ее директор и совладелец Томаш Крейчи.

"Произошла, к сожалению, цепная реакция [на забастовку в США]. Ее последствия оказались очень неприятными, прежде всего для нашей съемочной группы, в которой до забастовки насчитывалось примерно 1 700 человек. Это значит, что я должен был уволить 1 700 отличных сотрудников", - приводит слова Крейчи Чешское радио.

Prague Studios была основана в Праге в 2000 году и специализируется на съемках и предоставлении находящихся в столице Чехии кинопавильонов зарубежным заказчикам. По словам Крейчи, студия обеспечивала съемки продолжения американского научно-фантастического сериала "Основание". К ним было привлечено более 700 одних только декораторов.

Крейчи проинформировал, что и другие чешские кинокомпании, задействованные в съемках американских картин, из-за забастовки в Голливуде приостановили работу. Кинопроизводство продолжается только в том случае, если студии сотрудничают с продюсерами из Европы и к съемкам привлечены актеры, состоящие в европейских профсоюзах.