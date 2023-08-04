Июль стал рекордным по количеству посетителей павильона "Макет Москвы"

Павильон посетили более 65 тыс. человек

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 65 тыс. человек посетили в июле павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ. Это рекорд по посещаемости с начала 2023 года, до этого пик пришелся на май, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"Июль стал рекордным по посещаемости с начала 2023 года (66 224 человека), до этого пик пришелся на май (60 414 человек). Популярность макета высокая, в среднем ежемесячно сюда приходят около 50 тыс. гостей. В этом месяце, помимо многочисленных групп детских летних лагерей, на уникальный арт-объект приходили посмотреть 305 студентов из Российского государственного социального университета, Московского педагогического государственного университета и Российского университета дружбы народов", - приводятся слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Он добавил, что увидеть красочные светотехнические шоу и рассмотреть детально архитектурное разнообразие мегаполиса также приезжали туристы из Китая, Германии, Беларуси, Ирландии, Индии, Казахстана. Кроме того, приходили уже частые гости - представители посольства Мьянмы.

С 2017 года павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее является излюбленной точкой притяжения на ВДНХ. За время работы павильон посетили свыше 1,7 млн человек. Посещение и все услуги в павильоне предоставляются бесплатно.