В Иркутской области на Байкале установили видеонаблюдение за пассажирским транспортом

Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев отметил, что проблема небезопасных пассажирских перевозок на озере стала очень острой

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения установили в популярных туристических местах на Байкале в Иркутской области для выявления нарушений при оказании услуг по перевозке пассажиров. Об этом сообщил журналистам Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.

"Мы организовали даже видеонаблюдение на наиболее популярных участках озера Байкал с нашей стороны. Со стороны Бурятии сейчас тоже будем вводить эту новацию. <…> Это пирсы, точечные места стоянок, которые нам позволяют визуализировать, на видеофиксации отмечать те факты, когда предоставляются услуги конкретным лицам, конкретными лицами и на конкретных видах водного либо сухопутного транспорта", - сказал прокурор.

Он отметил, что проблема небезопасных пассажирских перевозок на Байкале стала очень острой. Спрос на услуги перевозчиков растет, при этом многие предприниматели не лицензируют свою деятельность, предоставляют туристам неисправный транспорт, не обеспечивают безопасность. "Буквально недавно Байкало-Ангарскому транспортному прокурору чуть ли не абордажем пришлось брать судно с прозрачным дном, с большим количеством туристов на борту, без условий их спасения", - сказал Авдеев.

Он также привел в пример случай, когда в феврале 2023 года на льду Байкала столкнулись квадроцикл и судно на воздушной подушке. Квадроцикл был сдан в аренду двум туристам, не имевшим должного опыта управления, без предоставления необходимых документов. Уголовное дело по факту этого происшествия направлено в суд.

По словам Авдеева, с 2022 года прокуратура сделала приоритетной работу по обеспечению безопасности пассажирских перевозок на Байкале. Была создана специальная оперативная группа, проводятся рейды по выявлению нарушителей, контролируется работа транспортных полицейских, Государственной инспекции по маломерным судам, чтобы они на постоянной основе дежурили на Байкале.

Байкал, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, - самое глубокое озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и популярное туристическое направление в России.