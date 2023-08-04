СК напомнил об ответственности за участие в диверсионной деятельности

За взрыв или поджог, направленный на разрушение предприятий, может грозить до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предупредил об ответственности за диверсионную деятельность и призвал не поддаваться на призывы к участию в ней. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственный комитет России разъясняет положения УК РФ об ответственности за диверсионную деятельность и обращается к каждому: не допустите, чтобы вы или ваши близкие обманным путем были вовлечены в совершение уголовно наказуемых деяний. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства.

В СК также отметили, что правоохранительные органы незамедлительно реагируют на все случаи повреждения имущества, совершенного общеопасным способом. В ведомстве пояснили, что эти деяния могут быть квалифицированы следствием по различным статьям УК РФ в зависимости от фактических обстоятельств: это может быть диверсия, теракт, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

"Детально разбираясь в произошедшем, правоохранители в некоторых случаях достоверно устанавливают, что эти преступления имеют украинский след", - сказали в СК.

Так, например, за взрыв или поджог, направленный на разрушение предприятий, может грозить до 20 лет лишения свободы, за вербовку или склонение к совершению диверсии - от 8 до 20 лет заключения, за террористический акт - до пожизненного лишения свободы.