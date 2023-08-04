На бульварах в центре Москвы открылись выставки фотографов Семена Каца и Максима Авдеева

Всего по итогам художественного проекта было создано более 60 портретов и почти 2 тыс. индустриальных пейзажей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Экспозиции с портретами Семена Каца и репортажными съемками Максима Авдеева открылись на Никитском и Гоголевском бульварах в Москве, сообщили ТАСС организаторы фотовыставок.

"На центральных бульварах столицы - Никитском и Гоголевском - открылись выставки известных фотографов Семена Каца и Максима Авдеева. Мастера портретной и репортажной съемок представили свой авторский взгляд на сферу транспортной логистики. В центре их внимания - как необычные экспрессивные индустриальные пейзажи, так и люди, работающие в этой области. Работа над проектом шла больше двух месяцев, а его география охватывает Новороссийск, Новосибирск, Забайкальск, Холмск, Находку, Санкт-Петербург, Карелию, Москву", - сказал собеседник агентства.

Так, до 31 августа на Никитском бульваре можно увидеть больше 30 портретов, созданные Кацем в рамках проекта "Люди дела". "Мы видим истории людей, которые силой своих рук, мысли меняют повседневный ландшафт. Вместе с тем у фотографа получилось создать и коллективный портрет компании. Все работы дополняют небольшие профайлы героев - биографические справки и их цитаты", - отметил представитель организаторов.

Выставку "Логика движения" Максима Авдеева можно посмотреть на Гоголевском бульваре до 7 сентября. В экспозиции представлено более 30 индустриальных пейзажей. "Терминалы и порты, железные пути и причалы, гигантские силосы, подъемные краны, многотонные суда и строгая геометрия рядов контейнеров: красота, которую увидел фотограф, не похожа на гламурные стимпанковские образы. Скорее, она о романтике вечного движения, создании маршрутов, благодаря которым Новороссийск и Сахалин становятся немного ближе", - прокомментировал собеседник ТАСС.

Всего по итогам художественного проекта было создано более 60 портретов и почти 2 тыс. индустриальных пейзажей. В ближайшее время планируется выпустить лимитированное издание фотоальбома "Все грани логистики", в которую войдут работы Каца и Авдеева.