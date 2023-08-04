В Чечне создали единую сеть медико-психологического консультирования

Психологи оказывают помощь людям с расстройствами, связанными со стрессом, проводят клинико-психологические исследования

ГРОЗНЫЙ, 4 августа. /ТАСС/. Единая сеть медико-психологического консультирования заработала в Чеченской Республике после открытия кабинетов в 18 медучреждениях. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по психологии регионального министерства здравоохранения Ислам Хажуев.

"Первые 4 кабинета открылись в Грозном еще 1 июня, а спустя месяц в районных больницах и поликлиниках. Также открыты кабинеты медико-психологической помощи в 6 медучреждениях, где прием ведут врачи-психотерапевты и оказывают экстренную медицинскую помощь. Психологическая помощь и сопровождение оказывается всем категориям граждан без исключения. Однако приоритетное направление это помощь участникам специальной военной операции и членам их семей", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, психологи оказывают помощь в рамках ОМС людям с расстройствами, связанными со стрессом, проводят клинико-психологические исследования, а также формируют мотивацию к укреплению и поддержанию здоровья. "С пациентами работают отобранные путем двухэтапного профессионального собеседования квалифицированные специалисты. К настоящему моменту в кабинеты медико-психологического консультирования обратились 1 тыс. человек, оказана помощь 63 пациентам, из них 15 - участники СВО", - добавил Хажуев.

Психологическая помощь стала доступна гражданам России в поликлиниках по ОМС с 1 июля. Такая мера предусмотрена новым приказом Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.