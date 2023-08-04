4 августа, 11:18

Правительство Казахстана утвердило соглашение с КНР о безвизовом въезде

Соглашение было подписано в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай в середине мая

АСТАНА, 4 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Казахстана утвердил соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Соглашение было подписано в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в середине мая. Документ предполагает, что граждане Казахстана и Китая смогут без визы посещать эти страны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы и суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. 

Теги:
КазахстанКитайТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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