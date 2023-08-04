Стоимость строительства велодорожки на Куршской косе выросла на 120 млн рублей

В пресс-службе национального парка отметили, что это связано с удорожанием строительных материалов в РФ

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Стоимость строительства велодорожки на Куршской косе в Калининградской области увеличилась на 120 млн рублей из-за подорожания строительных материалов. Увеличение утверждено Государственной экспертизой, сообщили ТАСС в пресс-службе национального парка "Куршская коса".

"Утверждено [Госэкспертизой] подорожание строительства на чуть больше чем на 120 млн рублей. Стоимость проекта увеличилась с чуть более 400 млн рублей до 520 млн рублей с небольшим", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что увеличение стоимости проекта регламентировано постановлением правительства РФ №1315, которым предусмотрена возможность увеличения стоимости проектов до 30% в связи с существенным удорожанием строительных материалов в РФ. "В соответствие с этим постановлением мы несколько месяцев были в экспертизе и нам утвердили повышение стоимости", - добавил собеседник агентства.

Летом 2022 года аукцион на строительство велодорожки протяженностью более 40 км на территории национального парка "Куршская коса" за 402 575 731,61 рублей выиграла московская "Проектно-строительная компания Луч". В сентябре того же года было начато строительство. К настоящему времени "без разрывов" построен семикилометровый участок трассы от контрольно-пропускного пункта на въезде на косу близ города Зеленоградск до поселка Лесной на ее территории.

История вопроса

В октябре 2019 года на встрече президента РФ с представителями общественности Калининградской области студентка Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта обратилась к главе государства с просьбой о строительстве велодорожки. Президент обещал, что дорожка будет построена. Она строится вдоль автодороги Зеленоградск - Морское - Клайпеда до границы с Литвой.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).

В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек. Вопрос об обустройстве на ее территории велосипедной дорожки обсуждался с конца 2000-х годов, но не решался из-за неурегулированности вопросов земельных отношений.